ICEYE ma 87 mln USD finansowania, rozpocznie produkcję satelitów w USA

"ICEYE zamierza wykorzystać środki pozyskane podczas ostatniej rundy finansowania do dalszego rozwoju swojej konstelacji. Plany firmy obejmują wyniesienie nowych satelitów i zwiększenie dostępności danych dla klientów z całego świata poprzez uruchomienie obsługi klientów w trybie 24/7. Ponadto, firma planuje dalszy rozwój swoich zdolności obrazowania Ziemi oraz rozpoczęcie produkcji satelitów w Stanach Zjednoczonych. Wysokość finansowania jest znaczne większa niż wcześniej planowano. Jest to szczególnie istotne w świetle zawirowań ekonomicznych w 2020 r. Pozyskane finansowanie jest oznaką zaufania dla ICEYE ze strony inwestorów. Potwierdza, że przyjęty model biznesowy i operacyjny jest poprawny oraz to, że firma rozwija się w kierunku dalszej ekspansji na całym świecie" - czytamy w komunikacie.

Finansowanie ICEYE w ramach serii C obejmuje udział instytucji, które już wcześniej zainwestowały w firmę: True Ventures, OTB Ventures, Finnish Industry Investment (Tesi), Draper Esprit, DNX Ventures, Draper Associates, Seraphim Capital, Promus Ventures i Space Angels. W najnowszej rundzie finansowania uczestniczyli także New Space Capital i Luxembourg Future Fund. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) uczestniczył zarówno jako doradca Luxembourg Future Fund oraz jako inwestor w ramach programu InnovFin For Equity (IFE), wspieranego przez Komisję Europejską. Ponadto, znacząca część finansowania ze strony Finnish Industry Investment (Tesi) jest wspierana przez Europejski Bank Inwestycyjny, w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, będącego trzonem Planu Inwestycyjnego dla Europy. Jednocześnie z finansowaniem serii C na rzecz ICEYE, OTB Ventures ogłosił dziś start dedykowanego programu wsparcia wiodących europejskich technologii kosmicznych - OTB Space Program I - wspierany przez

Europejski Bank Inwestycyjny i Komisję Europejską w ramach programu InnovFin for Equity, wymieniono w informacji.