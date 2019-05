IDC: Sprzedaż smartfonów w Polsce wyniosła ok. 2,1 mln w I kwartale 2019 r.

"W pierwszym kwartale 2019 roku nastąpiła też zmiana na pozycji lidera. Huawei wyprzedził Samsunga pod względem sprzedaży urządzeń, na trzecim miejscu bez zmian pozostał Apple, a Xiaomi uplasował się na miejscu czwartym. Udziały Apple i Xiaomi zmniejszyły się w porównaniu do I kwartału 2018 roku, za to udział należącej do Lenovo marki Motorola wzrósł o blisko 4 punkty procentowe" - czytamy w komunikacie.