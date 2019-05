iFun4All ma umowę z LTP dot. ekranizacji gry 'Serial Cleaner'

Podpisanie umowy z LTP to kolejny krok w kierunku wyprodukowania serialu telewizyjnego na podstawie gry "Serial Cleaner". Zgodnie z umową, hollywoodzkiemu producentowi wyłączne prawo opcji przysługiwać będzie za jednorazową opłatą przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy za dodatkową opłatą. Po skorzystaniu z prawa opcji wytwórnia nabędzie prawa autorskie do skradanki z wyłączeniem zachowanych przez spółkę praw do dalszej dystrybucji i sprzedaży, promowania i reklamowania, oraz wydania, sprzedaży i dystrybucji dalszych wersji (sequeli i prequeli). Za sprzedaż praw autorskich do gry iFun4all otrzyma jednorazowe wynagrodzenie oraz wynagrodzenie w postaci tantiem z dochodów pochodzących z wykorzystania gry przez Legendary, podano.