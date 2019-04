iFun4all wprowadzi markę 'Draw Distance', która ma stać się docelową nazwą firmy

"iFun4all tworzy nową markę Draw Distance. Zostaje ona wprowadzona ze względu na zbliżającą się kampanią marketingową najnowszej produkcji spółki. Jest to pierwszy krok w kierunku zmiany nazwy studia, która ma dokonać się jeszcze w II kwartale 2019 r. Nowa marka to początek nowej ery dla spółki, która chce tworzyć gry bardziej artystyczne, niestandardowe i wyróżniające się graficznie. Tytuły, w których liczy się fabuła, postacie i aspekty wizualne, wpasowujące się w filozofię tworzenia gier 'niezależnych'. Takie właśnie skojarzenia budzi wykorzystywany podczas produkcji gier termin 'Draw Distance'" - czytamy w komunikacie.

"Draw Distance czyli odległość rysowania obiektów to termin używany w odniesieniu do gier komputerowych. Mówi o tym, z jakiej odległości mają być widoczne obiekty w trójwymiarowej, wirtualnej scenerii. Zwiększenie dystansu nie zawsze jest złe i umożliwia rozszerzenie spektrum widoczności. Liczymy na to, że podobnie zadziała w naszym przypadku" - powiedział prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

W maju tego roku iFun4all obchodzi swoje 10. urodziny, co stanowi idealny moment na krok do przodu. Na przestrzeni tych ostatnich lat spółka odnalazła swoją biznesową tożsamość i stała się świadomym twórcą oraz liczącym się partnerem biznesowym. Obecnie wypracowana przez firmę strategia znacznie różni się od początkowych założeń, dlatego też czas by wprowadzić zmiany, wskazano w informacji.

Marka dotychczas kojarzona z zabawą i grami mobilnymi przeobraża się w markę bardziej poważną i dojrzałą. W dalszym ciągu jednak chce, aby jej produkty dostarczały rozrywkę, jednakże na zupełnie nowym poziomie i o wyższej jakości. Nowa marka i w konsekwencji zmiana nazwy studia ma dać zastrzyk świeżej energii, który sprawi, że spółka i jej produkty zyskają na atrakcyjności w oczach odbiorców, dodano także.

"Z powodów formalno-prawnych jeszcze nie zmieniamy nazwy studia, ale jest to pierwszy krok w tym kierunku. Wprowadzając teraz nową markę chcemy przyzwyczaić naszych odbiorców do nowości i dać im czas, by skojarzyli z nią zbliżającą się premierę. O szczegółach kampanii marketingowej naszej najnowszej gry poinformujemy wkrótce" - dodał Mielcarek.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące