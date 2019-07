iFun4all zatwierdził zmianę nazwy na Draw Distance, planuje kolejne produkcje

"Jesteśmy na finiszu. Po walnym zgromadzeniu czekamy już tylko na potwierdzenie zmiany ze strony KRS. Nasza nowa nazwa , Draw Distance , to termin używany w produkcji gier wideo, ale dla nas oznacza patrzenie szeroko na gry. Chcemy tworzyć produkcje, w których równie mocno liczą się fabuła i postacie, co dynamiczna rozgrywka . Takie, które wyróżniają się w aspekcie wizualnym. Gry o wysokiej jakości, nieosiągalnej dla większości zespołów niezależnych" - powiedział prezes iFun4all Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Drugi kwartał bieżącego roku zamknął pierwszą fazę przebudowy studia trwającą od premiery "Red Game Without a Great Name" w 2015 r. na iOS.

"W tym czasie gamedeveloper zebrał potrzebne umiejętności i kontakty, by z rzemieślnika stać się artystą. Podpisał umowy podpisane z liczącymi się na rynku podmiotami t.j. Curve Digital, East2West, Microsoft, Paradox Interactive, czy Legendary. Dołączyli do niego specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w firmach takich, jak Techland, Bloober Team, Jujubee, Teyon, Artifex Mundi, czy GameDesire. Obecnie, by się rozwijać i wejść na wyższy poziom, chce pozyskać nowych, doświadczonych specjalistów, którzy pomogą zapewnić wyższą jakość przyszłych gier. W najbliższym czasie planowane jest zwiększenie zespołu produkcyjnego z 17 do 25 osób" - czytamy w informacji.

"Spółka zapowiada w tym czasie premiery aż trzech gier: pełnej wersji 'Ritual: Crown of Horns', małej gry w ramach programu wydawniczego spółki oraz głośnej 'Vampire: The Masquerade - Coteries of New York'. Równocześnie spółka ubiega się o dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa, złożyła także nowy wniosek w ramach programu GameINN. Pod koniec października w ramach targów Game Connection Europe spółka przedstawi wydawcom i inwestorom nową wersję gry 'Far Peak'. Tytuł będzie zawierać w sobie elementy eksploracji, nieobecne do tej pory w grach iFun4all" - czytamy dalej.