Ile zarabia Daniel Obajtek? PKN Orlen publikuje te dane co roku

Zanim Daniel Obajtek zaczął zajmować ważne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, przez 9 lat, do 2015 roku, był wójtem gminy Pcim w województwie małopolskim.

Od lutego 2018 roku jest prezesem PKN Orlen. Ile zarobił na tym stanowisku? W 2019 roku była to kwota 1 mln 206 tys. zł, a rok wcześniej – 867 tys. zł. Na razie nie wiemy, ile wyniosło wynagrodzenie prezesa paliwowego giganta w 2020 roku, gdyż spółka nie opublikowała jeszcze raportu rocznego.

Łącznie przez prawie dwa lata, Obajtek zarobił w Orlenie 2 mln 73 tys. zł. Daje to mniej więcej 90 tys. zł. miesięcznie. Mowa o okresie od 6 lutego 2018 roku do końca 2019 roku. W 2018 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5 200 zł brutto, czyli ok. 17 razy mniej.