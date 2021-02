Kredyty frankowe większym problemem niż koronawirus. Prezes mBanku ostro o sądach

Piotrek 2 godz. temu zgłoś do moderacji 76 12 Odpowiedz

Niestety banki celowo i rozmyślnie zrobiły wałek na frankach. Bankowcy dobrze wiedzieli ,że Szwajcaria będzie uwalniać kurs franka i bankowcy dobrze wiedzieli , ze kurs wystrzeli - po to właśnie były te kredyty niby we frankach tylko ,że żadnych franków tam nie było - złotówki były tylko denominowane do franka po starym kursie . Gdy kurs uwolniono banki zarobiły krocie do spółki ze skarbem państwa - państwo skasowało podatki od ponadnormatywnych zysków banków . W sumie to rzygać się chce .