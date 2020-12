Ilona Weiss została powołana na prezesa zarządu PMPG Polskie Media

"Pani Ilona Weiss w okresie od dnia 1 grudnia 2012 roku do dnia 1 lipca 2019 roku pełniła funkcję członka zarządu spółki ABC Data S.A. W tym czasie zajmowała stanowiska wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, wiceprezesa spółki ds. finansowych i operacyjnych oraz prezesa zarządu. Pani Ilona Weiss karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1993 - 1996 pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako ekonomista przy tworzeniu planów rozwojowych i inwestycyjnych. W 1996 roku dołączyła do grupy Alcatel, gdzie zajmowała kierownicze stanowiska w dziale finansowym. Po globalnej fuzji Alcatel-Lucent, w 2006 roku objęła stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. W latach 2008-2010 była dyrektorem finansowym w spółce Sage, gdzie odpowiadała za strategiczne i operacyjne zarządzanie finansami tej grupy w Polsce. W latach 2010-2012 była wiceprezesem zarządu ds. finansowych w spółce Sygnity" - czytamy w komunikacie.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".