Image Power planuje zadebiutować na NewConnect w I kw. 2021 r.

"Debiut na rynku NewConnect to ważny etap rozwoju spółki i wywiązanie się z obietnicy złożonej inwestorom. Według oceny naszych doradców upublicznienie akcji powinno się odbyć w I kwartale 2021 r. Chcemy zasilić grono tych udanych debiutów z branży gamingowej, dlatego, aby osiągnąć stabilne i długoterminowe wzrosty, chcemy intensywnie rozwijać ofertę spółki, a także kończyć i wydawać kolejne zapowiedziane produkcje. Skupiamy się na kategorii symulatorów, ale realizujemy też inne pomysły, które zaskoczą graczy" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Image Power Marcin Zaleński, cytowany w komunikacie.

Spółka jest już po trzech przeprowadzonych z sukcesem emisjach. W 2019 roku 25,93% akcji Image Power z serii B nabyła spółka PlayWay. Większość emisji serii C nabyli dotychczasowi akcjonariusze, a emisję serii D, w kwocie 1 mln zł, dwóch inwestorów, w tym firma inwestycyjna z Gdańska, podano także.

"W związku z dużym zainteresowaniem rynku, a także planowanym debiutem, na walnym zgromadzeniu podjęto decyzję o zaplanowaniu emisji akcji serii E. Pozyskane do tej pory środki zostały zainwestowane w produkcję 5 gier oraz pre-produkcję kolejnych. Image Power prowadzi także rozmowy z jednym z funduszy inwestycyjnych, aby dalej skutecznie realizować obraną strategię, chociaż władze spółki nie wykluczają też skierowania oferty do osób fizycznych , w zależności od ostatecznych warunków" - czytamy dalej.

"Image Power w tym roku planuje wydać grę 'DieselPunk Wars', którego wersja demo została bardzo dobrze przyjęta przez graczy na platformie Steam. Z kolei wersja demonstracyjna 'Yacht Mechanic Simulator' pokazana została 7 października w ramach Steam Festival. Niedługo dla gry zorganizowana zostanie kampania na Kickstarterze. Największe zainteresowanie graczy wzbudza natomiast 'Ambulance Simulator', którego nowy gameplay przyczynił się do rosnącej wishlisty dla tego tytułu na Steamie. Inne gry z portfolio spółki znajdujące się w produkcji i pre-produkcji to m.in. 'Archer: The Witch's Wrath', 'Offroad Mechanic Simulator', 'Gaming Constructor Simulator' i 'Eco Warrior'" - podsumowano w materiale.