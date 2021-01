Image Power złożyło dokument inf., liczy na debiut na NewConnect w I kw.

"Z satysfakcją informujemy o wykonaniu następnego kroku, który zbliża nas do debiutu na NewConnect. Złożyliśmy dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i aktualnie czekamy na decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji spółki. Liczę na to, że wszystkie czynności odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem i jeszcze w pierwszym kwartale zadebiutujemy na małym parkiecie" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Marcin Zaleński, cytowany w komunikacie.