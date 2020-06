Incuvo chce pozyskać 2,8 mln zł z emisji akcji i wejść na NewConnect w br.

"W przyszłym tygodniu rozpoczynamy emisję akcji w formie crowdinvestingu. Chcemy pozyskać od inwestorów łącznie 2,8 mln zł. Znaczącą część tych środków, bo aż 2 mln zł, przeznaczymy na produkcję gry autorstwa Creepy Jar - 'Green Hell ' - w wersji na urządzenia VR. Liczba sprzedanych kopii tego tytułu na PC, w połowie kwietna przekroczyła ponad 580 tys. sztuk. Liczymy, że wersja na urządzenia VR będzie cieszyła się podobną popularnością wśród graczy. Już teraz zapraszamy wszystkich do przeżycia wirtualnej przygody w amazońskiej dżungli" - powiedział prezes Andrzej Wychowaniec, cytowany w komunikacie.

Pozostała pozyskana w ramach emisji kwota 0,8 mln zł zostanie przeznaczona na rozbudowę teamu produkcyjnego. Emisja odbędzie się w dwóch transzach. Pierwsza kierowana jest do kluczowych inwestorów. W kolejnej, planowanej w ostatnim tygodniu czerwca, może wziąć udział każdy.

"Liczymy na pozytywne zakończenie emisji. Jeszcze w tym roku chcemy dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect. Jesteśmy gotowi, aby stać się spółką publiczną i działać na konkurencyjnym rynku gier wideo. Mamy skonkretyzowane plany i określoną strategię rozwoju, która z pewnością wyróżni nas na tle innych studiów. VR to bardzo perspektywiczny rynek. Konkurencja na nim jest jeszcze stosunkowo niska, a zapotrzebowanie na gry w wirtualnej rzeczywistości coraz większe. To dla nas duża szansa na rozwój, chcemy być beneficjentem tego rynku. Planujemy także realizację własnych produkcji VR-owych, tworzonych w oparciu o znane IP. Rozpoczęliśmy pierwsze rozmowy z partnerami biznesowymi, natomiast dziś jest za wcześnie, aby zdradzać szczegóły" - dodał Wychowaniec.