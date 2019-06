Inea udostępni T-Mobile Polska swoją sieć światłowodową

"W Inea wierzymy, że otwarta infrastruktura to przyszłość branży telekomunikacyjnej, dlatego od dłuższego już czasu skupiamy się na współpracy z innymi operatorami. T-Mobile Polska to drugi ogólnopolski dostawca usług, który będzie korzystał z naszej sieci. Jestem przekonany, że dla obu stron będzie to korzystna współpraca, natomiast klienci uzyskają dostęp do nowych usług" - skomentował wiceprezes Inea Michał Bartkowiak, cytowany w komunikacie.