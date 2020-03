infoShare Academy pozyskało 2,2 mln zł, rozwinie platformę edukacji online

"infoShare Academy wdroży opartą na innowacyjnych technologiach i autorskiej koncepcji platformę online do prowadzenia kursów dla programistów. Uczestnicząc w szkoleniach online, kursant będzie mógł uczyć się o dowolnej porze, z dowolnego miejsca i w dopasowanym do potrzeb tempie. Platforma będzie także umożliwiała regularne ćwiczenie nowo zdobytych umiejętności i sprawdzanie przyswojonej wiedzy. Twórcy rozwiązania zakładają też implementację odpowiednich mechanizmów motywacyjnych i dostosowanie zakresu materiału oraz trybu nauki indywidualnie do każdego kursanta" - czytamy w komunikacie.