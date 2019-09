ING BSK: Cyfryzacja przyspieszyła wzrost wolumenu kredytów korp. do 40 mld zł

"Wywiązujemy się z krótkich terminów rzędu ok. 5 dni wobec 15 dni w przypadku konkurencji. Ważnym elementem naszych relacji z klientami firmowymi jest tzw. easy lending obecnie do 400 tys. zł. Ten produkt rozwija się tak dobrze, że będziemy systematycznie podnosić limit dostępnego finansowania. Wewnętrznie naszymi siłami rozwijamy algorytm, co wraz z procedurą know your customer pozwala na oferowanie dostosowanej do poszczególnego klienta oferty po 6 miesiącach posiadania u nas rachunku. Wychodzimy aktywnie z propozycją finansowania do klienta, a on, po swojej stronie, może dokończyć cały proces online" - wymienił wiceprezes.