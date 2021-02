ING gotowy do zawierania ugód z frankowiczami. W sądach 450 spraw

ING to kolejny bank, który otwarcie mówi, że jest zainteresowany zamknięciem tematu kredytów frankowych i jest przygotowany do zawierania ugód z klientami. Otwarty na takie rozwiązanie jest prezes Brunon Bartkiewicz, który jednocześnie wskazuje, że obecny poziom niepewności sprawia, że klienci nie koniecznie będą chcieli przystępować do takich umów.