innogy go! ma specjalną ofertę w cenie biletu komunikacji na czas epidemii

Osoby, które muszą pojechać do pracy, po zakupy lub z innych ważnych względów przemieścić się po Warszawie, mogą teraz skorzystać ze specjalnej oferty na jazdę innogy go!. Opłata wynosi 3,40 zł - czyli dokładnie tyle, ile kosztuje jednorazowy 20-minutowy bilet na komunikację

miejską. Kupując subskrypcję, użytkownik codziennie przez 14 dni będzie otrzymywał doładowanie swojego konta w wysokości 15 zł na jazdę innogy go!. Dzięki temu, nie będzie musiał przemieszczać się środkami komunikacji miejskiej. W razie przekroczenia kwoty 15 zł, za dodatkowo wykorzystane minuty, usługa będzie liczona według standardowego cennika, poinformowano.

"Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób mimo ograniczeń musi dojechać do pracy lub zrobić zakupy. Oferta jaką wprowadziliśmy została stworzona właśnie z myślą o nich. Bezpieczeństwo to dla wszystkich teraz priorytet. Dlatego, za symboliczną opłatę udostępniamy nasze samochody" - powiedział szef e-mobility w innogy Polska Andrzej Popławski, cytowany w komunikacie.

Obecnie mieszkańcy Warszawy mają również możliwość skorzystania z rabatów na inne vouchery innogy go! Voucher o wartości 300 zł aktualnie dostępny jest za 199,99 zł, voucher o wartości 500 zł - za 299,99 zł, zaś o wartości 1000 zł - za 549,99 zł. Czas na wykorzystanie tych voucherów to 21 dni od momentu zakupu. Dodatkowo, obniżono też cenę najmu dobowego, podano również.

Aby chronić swoich użytkowników przed ryzykiem zakażania się COVID-19, samochody innogy go! są regularnie czyszczone i ozonowane. Zarówno elementy zewnętrzne, jak i wewnętrzne są dezynfekowane za pomocą specjalistycznych środków chemicznych. Szczególną uwagę przy czyszczeniu przykłada się do dezynfekcji części, z którymi użytkownicy mają bezpośredni kontakt, a więc: klamki, kierownica, deska rozdzielcza , pasy bezpieczeństwa, kierunkowskazy oraz lusterka, podsumowano.

innogy go! to usługa wynajmu aut elektrycznych na minuty w Warszawie. Za pomocą aplikacji mobilnej można wynająć jedno z 500 elektrycznych BMW i3 oraz i3s. To największa tego typu usługa w Polsce i jedna z największych na świecie.