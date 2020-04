energetyka 31 minut temu

innogy planuje rozbudowę sieci ogólnodostępnych ładowarek do 150 w 2020 r.

innogy Polska zakłada rozbudowę sieci ogólnodostępnych ładowarek do 150 w 2020 r., w porównaniu do 34 obecnie, podała spółka. Zapowiedziała jednocześnie, że system carsharingu elektrycznego innogy go! planuje rozszerzyć flotę o nowy samochód z segmentu premium.