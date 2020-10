Innova Capital inwestuje w spółkę STX Next

"Obecny prezes i założyciel STX Next Maciej Dziergwa pozostanie w spółce zarówno jako udziałowiec, jak i prezes zarządu. Dzięki tej transakcji Innova Capital dokonała kolejnej inwestycji w sektorze technologii, tym razem w obszarze usług IT nowej generacji. Ten segment rynku IT jest jednym z głównych beneficjentów globalnej transformacji cyfrowej, przed którą stoi większość przedsiębiorstw z coraz liczniejszej grupy branż" - czytamy w komunikacie.

"Posiadamy ogromny know-how, doświadczenie oraz apetyt na to, by wraz z partnerem, jakim jest Innova Capital rozwijać się jeszcze szybciej niż dotychczas. Cieszę się na naszą współpracę, ponieważ jest to niewątpliwie jeden z najciekawszych i perspektywicznych projektów inwestycyjnych IT w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat" - powiedział Dziergwa, cytowany w komunikacie.

Nadrzędnym celem na najbliższe lata dla STX Next jest dalszy wzrost na rynkach, takich jak Wielka Brytania i USA, poprzez wzmocnienie współpracy z obecnymi klientami oraz pozyskanie nowych zleceń w branżach, w których spółka posiada największe doświadczenie. Wśród swoich zadań STX Next wymienia także kilkukrotne zwiększenie liczebności zespołu, rozwój nowych usług specjalistycznych oraz ekspansję na kolejnych rynkach zagranicznych, obejmującą również fuzje i przejęcia.

"Globalny rynek usług IT nowej generacji jest bardzo pojemny, a jego wzrost jest napędzany coraz liczniejszymi i bardziej skomplikowanymi potrzebami klientów związanymi z ich cyfrową transformacją. W takim ekosystemie, sukces na większą skalę mogą osiągać podmioty i zespoły potrafiące się wyróżnić i najlepiej zidentyfikować, a następnie zrealizować te potrzeby. STX Next, dzięki swojej skali i doświadczeniu zespołu, jest jedną z najlepszych platform w regionie, umożliwiającą dalszy dynamiczny rozwój oraz poszerzanie zakresu usług. Trajektoria wzrostu spółki jest imponująca i wierzę, że zaangażowanie Innova Capital przyczyni się do kolejnych spektakularnych sukcesów STX Next" - powiedział managing director w Innova Capital Michał Wojdyła.

STX Next przez ponad 15 lat działalności zrealizował ponad 350 projektów dla blisko 130 klientów. Obok fundamentu, jakim są usługi programistyczne, spółka w ciągu ostatnich lat poszerzyła swoje kompetencje o usługi specjalistyczne, takie jak DevOps, Machine Learning, Data Engineering i Product Design, podsumowano w materiale.

STX Next to jeden z największych software house'ów w Europie specjalizujący się w języku Python. Firma działa w Polsce od 2005 roku. Obecnie w pięciu biurach, zlokalizowanych w Poznaniu, Wrocławiu, Pile, Łodzi i Gdańsku, współpracuje z ponad 330 osobami.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące