Inovo VP: Inwestycje funduszy VC w Polsce spadły o 45% r/r do 213 mln zł w 2018

"Znaczenie funduszy venture capital konsekwentnie wzrasta, ich globalne inwestycje wyniosły 190 mld USD i są o 40 proc. wyższe w porównaniu do 2017 r., gdzie osiągnął 135 mld USD. W przeciwieństwie do rynku światowego, polski obszar przeżył drastyczne zmiany, spadek wyniósł 45% r/r - z 384 mln zł do 213 mln zł, według raportu przygotowanego przez Inovo Venture Partners. Pomimo spadków, rola funduszy pozostaje taka sama, czyli finansowanie, wiedza i doświadczenie dzięki łączeniu founderów z przedsiębiorcami, którzy już przeszli tą drogę i mierzyli się z podobnymi wyzwaniami. Inwestorzy doradzają również w kwestiach organizacyjnych oraz przygotowania do skalowania spółki" - czytamy w komunikacie.