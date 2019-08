Inovo VP: Łączna wartość inwestycji VC wyniosła ok. 550 mln zł w I poł. 2019 r.

Wiele wskazuje na to, że obecny trend wzrostowy pozwoli zmienić postrzeganie Polski na globalnej mapie inwestorskiej. Dzięki 18 rundom inwestycyjnym z udziałem polskich i międzynarodowych podmiotów II kwartał bieżącego roku zamknął się rekordowym wynikiem ponad 444 mln zł. Niekwestionowanym liderem drugiego kwartału jest spółka DocPlanner, której na etapie rundy E udało się zebrać od inwestorów 344 mln zł, podano.

Jeżeli obecny trend utrzyma się do końca roku, wartość rynku przekroczy miliard złotych i powinna osiągnąć tym samym poziom ok. 0,062% PKB. To realna szansa na prześcignięcie w tym zakresie państw takich jak Niemcy, Holandia, Hiszpania, Austria czy Norwegia, podsumowano.