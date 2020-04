InPost jako pierwszy w Polsce wprowadził obsługę klienta przez WhatsApp

"Dążymy do dalszego doskonalenia wirtualnego asystenta InPost i uruchamiania go na kolejnych kanałach. Sprawia on, że usługi firmy są jeszcze bardziej dostępne i wygodne. Chcemy rozwinąć aplikację tak, aby w przyszłości bot sam przesyłał do użytkowników każdą zmianę statusu paczki, informacje o nowych usługach itp." - dodała CEO Chatbotize Maja Schaefer.