InPost oferuje pracę byłym pracownikom Geis, przejmuje także klientów firmy

"Walka cenowa narzucona przez konkurencję na rynku kurierskim jest bardzo wymagająca - co pokazuje, że tylko doskonała organizacja, sprawna logistyka i nowoczesne wsparcie cyfrowe pozwoli przetrwać. Żałujemy, że firma Geis wycofuje się z rynku - ale też rozumiemy, że prawa biznesu są nieubłagane. Nie można działać poniżej granicy opłacalności. Dlatego oferujemy pracę osobom zatrudnionym dotychczas w Geis - zarówno w charakterze kurierów, jak i w naszych sortowniach czy na szczeblach menedżerskich. Klienci Geis już się do nas zgłaszają - sfinalizowaliśmy wiele umów i staramy się zapewnić im ciągłość oraz terminowość dostaw w związku z decyzją Geis. Jesteśmy obecnie liderem rynku KEP i chcemy nadal dynamicznie się rozwijać. Mamy jeszcze znaczną przestrzeń, by obsłużyć większe wolumeny przesyłek - w tym roku uruchomimy trzy nowe sortownie na terenie Polski" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.