InPost rozbudowuje centralną sortownię w Piotrkowie o 3 tys. m2

P3 Piotrków to jeden z największych parków magazynowych, zlokalizowanych w rejonie Polski Centralnej. Inwestycja obejmująca 120 ha docelowo oferować będzie 500 000 m2 powierzchni użytkowej. P3 Piotrków położony jest w Woli Bykowskiej, w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego, przy planowanym węźle łączącym autostradę A1 / trasę europejską E75 oraz drodze ekspresowej S8. Inwestycja jest dostosowana do potrzeb logistyki, handlu oraz lekkiej produkcji, wskazano.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.