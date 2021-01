InPost wejdzie na holenderską giełdę. Pierwsze szczegóły oferty akcji

W połowie lutego spekulowano na temat oferty publicznej akcji InPostu na giełdzie w Amsterdamie. Agencja Reuters powoływała się przy tym na swoje źródła zbliżone do firmy. Teraz oficjalnie głos zabrała sama spółka i jej prezes.

Fundusze zarządzane przez BlackRock, Capital World Investors i GIC Pte Ltd zawarły umowę nabycia akcji na łączną kwotę 1 mld 30,6 mln euro, działając jako inwestorzy podstawowi.

To kolejna faza naszego rozwoju. Chcemy rozwijać nasz biznes międzynarodowo - komentuje najnowsze informacje prezes Rafał Brzoska.

Celem wejścia InPostu na giełdę w Amsterdamie jest wzmocnienie profilu, rozpoznawalności i wiarygodności marki za granicą. Ma to m.in. szerzej otworzyć drzwi do ekspansji paczkomatów do nowych krajów.