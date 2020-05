InsERT stworzył platformę online Agralan do handlu płodami rolnymi

"Dzięki nowej internetowej platformie Agralan dostawcy i kupujący produkty rolne otrzymują niedostępne dotąd narzędzia do handlu na rynku rolnym w wersji online, także w bezpłatnym pakiecie. Twórcą platformy jest InsERT - lider rynku oprogramowania dla małych i średnich firm" - czytamy w komunikacie.

"Choć nie jesteśmy jedyni na rynku rolnym, to Agralan jest najbardziej kompletną odpowiedzią na zgłaszane potrzeby funkcjonalne jego uczestników. U nas dodatkowo ponegocjują ceny, umówią dostawy i będą mieć wgląd do historii przeprowadzanych transakcji. Agralan jest dostępny w wersji mobilnej, co pozwala na korzystanie z jego funkcjonalności na smartfonie - w dowolnym czasie i miejscu" - powiedział inicjator projektu Agralan Przemysław Tronina, cytowany w komunikacie.