Intel: Pandemia może wpłynąć m.in. na przyspieszenie wdrożenia 5G

"Po opanowaniu pandemii będziemy musieli odnaleźć się w innej rzeczywistości, gdzie rozwiązania technologiczne, które pomagają w pracy zdalnej, edukacji czy rozrywce stanowczo się upowszechnią. Spodziewamy się dalszego rozwoju telepracy i zdalnej edukacji. Czy wirus przyspieszy, czy też spowolni 5G ? Powinien przyspieszyć, bo pasmo to w obliczu tych tendencji staje się elementem kluczowym" - powiedział ISBtech Jonak.

"Laboratoria coraz powszechniej korzystają z najnowocześniejszych sposobów przetwarzania danych. To istotna kwestia, gdy pracuje się po presją czasu, a dostęp do danych stanowi kluczową rolę. W efekcie przyspieszają cyfrowe trendy, które obserwowaliśmy już wcześniej. To zmiana punktu odniesienia, na bazie której zapotrzebowanie na systemy przetwarzania danych w szerokim spektrum, łączność i data center będą kluczowymi elementami systemu" - podsumował Jonak.