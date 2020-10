Inter Cars liczy na zwiększenie wzrostu dzięki migracji do chmury Microsoft

"Na przestrzeni lat z małej, rodzinnej firmy urośliśmy do rozmiarów dużego, złożonego przedsiębiorstwa i wciąż widzę potencjał na przynajmniej kilkukrotne zwiększenie wzrostu dzięki kontynuowaniu transformacji cyfrowej do chmury" - powiedział Kucharczyk, cytowany w komunikacie.

"Inter Cars [...] realizuje strategię migracji do modelu chmury w kolejnych obszarach. Kluczowy system biznesowy SAP Hybris został przeniesiony do Microsoft Azure. To pierwsza tego typu migracja w Polsce" - czytamy w komunikacie.