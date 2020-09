Inter Cars miał 107,73 mln zł zysku netto, 138,94 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

"Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wyniku grupy w pierwszym półroczu 2020 roku była walka z konsekwencjami pandemii, w tym przede wszystkim ograniczenie sprzedaży na skutek spadku popytu rynkowego w Polsce i rynkach zagranicznych. Mimo nagłego spadku sprzedaży pod koniec pierwszego kwartału, grupa uzyskała wynik na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Na koniec okresu sprawozdawczego rynkami, których dynamika przychodów w porównaniu do ubiegłego roku była ujemna pozostawały: Polska, Litwa, Chorwacja i Włochy. Dynamika sprzedaży pozostałych krajów, w porównaniu do 6 miesięcy roku 2019, miała wartość dodatnią, co oznacza, że tendencja spadkowa obrotów z początku pandemii została odwrócona. Ponieważ przychody w Polsce stanowią największy udział w przychodach grupy, dynamika przychodów skonsolidowanych wyniosła -4%" - czytamy w raporcie.