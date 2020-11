Inter Cars miał 88,31 mln zł zysku netto, 138,64 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Dynamika sprzedaży poza granicami Polski, rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars) do kontrahentów zagranicznych wyniosła 11% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W okresie 9 miesięcy 2020 w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku dynamika przychodów ze sprzedaży eksportowej spółek zagranicznych wyniosła 11,8%, podano również.