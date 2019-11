Inter Cars miało 65,8 mln zł zysku netto, 95,44 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019

"W III kwartale 2019 roku grupa odnotowała 10,1% wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Wzrost przychodów skonsolidowanych za okres 9 miesięcy 2019 wyniósł 11,5%. Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars ) do kontrahentów zagranicznych (głównie z rynków wschodnich) wzrosła o 16,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

"W okresie 9 miesięcy 2019 w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, sprzedaż eksportowa z Polski wzrosła o 8,4%, natomiast dynamika przychodów ze sprzedaży eksportowej spółek zagranicznych wyniosła 17,4%. Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 52 % przychodów łącznie całej grupy kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne) natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku udział przychodów Inter Cars z rynku krajowego wynosił 54%" - czytamy dalej.

"Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów za 3 kwartały 2019 roku wyniosła 29,9%. W porównywanych okresach wpływ różnic kursowych na zmianę marży był następujący: 0,1 pkt proc. za okres 3 kwartałów 2019 roku i 0,1 pkt proc. w analogicznym okresie 2018 roku. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych marża wyniosłaby odpowiednio 29,8% dla 3 kwartałów 2019 oraz 29,6% dla 3 kwartałów 2018 roku. Udział kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, za okres 9 miesięcy 2019 roku, w stosunku do przychodów ze sprzedaży wynosi 15,2% i jest wyższy o 0,5 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (14,7%). Na wzrost kosztów mają wpływ zdarzenia jednorazowe, opisane w punkcie 2 sprawozdania z działalności, W III kwartale 2019 roku nie rozpoznano nowych zdarzeń jednorazowych, a wysokość kosztów zdarzeń jednorazowych z pierwszego półrocza nie uległa zmianie" - wymieniono również.

"Należy jednak zwrócić uwagę na wpływ korekt wynikających z wprowadzenia MSSF 16 dot. rozpoznania leasingów na pozycje rachunku zysków i strat oraz bilansu w roku 2019. Po wyeliminowaniu wpływu MSSF 16 zysk za 9 miesięcy 2019 wyniósłby 186 268 mln zł i jest większy od zysku za okres 9 miesięcy 2018 o 3,3%. Jednocześnie po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń jednorazowych opisanych w punkcie 2 poniższego sprawozdania, zysk za okres 9 miesięcy 2019 wyniósłby 196,3 mln zł i byłby większy od zysku za analogiczny okres 2018 roku o ok. 8,8%" - wskazano także.

Wskaźnik Dług netto/EBITDA wyniósł 2,57x na 30 września 2019 r. (3,29x analogicznie w 2018 roku). Na spadek wartości wskaźnika miały wpływ: - skrócenie długości cyklu rotacji zapasów z 149 dni do 143 dni, zwiększenie wartości zobowiązań handlowych przekazanych do faktoringu (wartość na dzień 30.09.2019 wyniosła 47,9 mln zł), co spowodowało wzrost rotacji zobowiązań o 1 dzień, wydłużenie terminu płatności z wybranymi dostawcami, dodano także.