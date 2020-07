InventionMed rozpoczął negocjacje nt. współpracy z chińskim partnerem

FXG Video Science and Technology Co., LTD to międzynarodowa firma zajmująca się produkcją treści VR oraz badaniami i rozwojem technologicznym. FXG to twórca pierwszej na świecie optycznej kamery VR i oprogramowania do odtwarzania treści wysokiej rozdzielczości. Siedziba firmy się w Hangzhou w Chinach, a oddziały w Pekinie i Nowym Jorku. Wśród klientów FXG znajdują się m.in. Huawei oraz Xiaomi.