Inwestorzy handlują prawami autorskimi jak akcjami. Bob Dylan już "sprzedał" swoje utwory

Jeśli nowy właściciel praw do utworów Dylana zdecyduje się spieniężyć je np. na jednej z giełd praw majątkowych, niewykluczone, że będzie mógł wzbogacić się jeszcze bardziej, a za zarobione pieniądze mógłby np. sfinansować karierę innego obiecującego muzyka, który z czasem (kto wie) okaże się następcą Boba Dylana. Do tego, wielu melomanów-inwestorów zapewne ucieszyłoby się dzierżąc prawa do takich piosenek, jak "Mr Tambourine Man" czy "Lay Lady Lay".

Jak przebiega cały proces? Artysta wybiera wariant współpracy. Może odsprzedać do 49 proc. swoich praw autorskich. Następnie musi wybrać czas – rok, dziesięć lat, a może dożywotnio? Na koniec twórca dostaje pieniądze. Aktywa, których część stała się teraz własnością giełdy, trafiają do obrotu.

- Odkupujemy katalogi utworów posiadające potwierdzoną historię przychodów. Nie kupujemy i nie planujemy wprowadzać na giełdę wszystkich katalogów, które do nas trafiają. Zależy nam na dostarczeniu inwestorom produktu, który posiada ugruntowany potencjał inwestycyjny i daje stabilne perspektywy zarobkowe. My z kolei odpowiadamy za dobór i weryfikację katalogów pod względem formalno-prawnym oraz finansowym – wyjaśnia Tworek.

Do Royalty Trade Zone zgłaszają się twórcy, którzy szukają środków do sfinansowania nowych projektów muzycznych lub do większych inwestycji. Dotychczas na giełdzie odbyły się dwie aukcje polskich artystów: Tomasza Luberta (Virgin, Video, Volver) oraz Piotra Koncy (IRA, Patrycja Markowska). Udziałami ich katalogów można obecnie handlować na rynku wtórnym, na platformie transakcyjne ANote Music. Ponadto, inwestorzy mogą wybierać w prawach do utworów włoskich artystów, jak Laura Pausini, Marco Masini oraz Paola & Chiara.