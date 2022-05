Inwestorzy wracają na polski rynek. Złoty i akcje wyraźnie zyskują na wartości

sondor 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakie to niby dobre wieści z Chin, tam po prostu zaczyna się stagnacja gospodarcza, rośnie wskaźnik bezrobocia, to mają być dobre wieści. Powiem tak w sprawach ekonomicznych świat jest jakby małą wioską i krach u jednego odbija się echem u drugiego. Natomiast wzrosty i spadki kursów walut to nic innego jak spekulacja nie mająca nic wspólnego z gospodarką, kto tego nie rozumie oznacza, że w ekonomii nie ma zielonego pojęcia!!!