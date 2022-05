Blisko porozumienia ws. unijnych miliardów. Ale na pieniądze trochę poczekamy

Rząd poinformował, że Polska i KE doszły do porozumienia ws. Krajowego Planu Odbudowy. Oficjalna zgoda Komisji Europejskiej nie będzie jednak oznaczała, że pieniądze od razu popłyną do naszego kraju. Pierwszej transzy możemy się spodziewać dopiero za kilka miesięcy. Nie ma też co liczyć na żadną zaliczkę. Szansa na to przepadła bowiem bezpowrotnie.