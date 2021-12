Rząd chwalił się pieniędzmi, których do dzisiaj nie ma. Na kampanię wydał grube miliony

Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył ponad 2,5 mln zł, KPRM - 6,5 mln zł, a resort funduszu - ok. 1,2 mln zł. "W propagandę - potrafią, pozyskać - niestety nie" - skomentowała w mediach społecznościowych posłanka Joanna Mucha (Polska 2050).

10 mln zł na promocję unijnych funduszy

Problem polega na tym, że rząd już w maju chwalił się pieniędzmi, których jeszcze nie dostał. I nie wiadomo, kiedy one do Polski w ogóle dotrą.

Komisja Europejska ciągle nie zaakceptowała bowiem naszego Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego możemy otrzymać co najmniej 36 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji i pożyczek. Unijni urzędnicy oczekują od rządu w Warszawie wpisania do dokumentu zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, przeprowadzenia zmian w systemie dyscyplinarnym sędziów, a także rozpoczęcia procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania.