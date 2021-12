TSUE wykona ważny ruch ws. Polski. W grze są ogromne pieniądze

Mechanizm warunkowości. TSUE wykona ważny ruch ws. Polski

Unijne pieniądze dla Polski

Ewentualne odcięcie od unijnych funduszy mogłoby być sporym problemem dla samorządów, do których od początku naszego członkostwa popłynęło wiele miliardów złotych. Z danych Związku Miast Polskich wynika, że w latach 2004–2020 wydatki jednostek samorządu terytorialnego osiągnęły poziom 611 mld zł (ok. 133 mld euro). "Dotacje UE, które w tym samym czasie trafiły do JST, to prawie 40 proc. tej kwoty - 226 mld zł, czyli ok. 49 mld euro. Dla porównania, w latach 2004–2020 krajowe środki inwestycyjne, jakie zasiliły samorządowe budżety, to ok. 57 mld zł (ok. 12 mld euro)" - czytamy.