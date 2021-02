Planu Odbudowy Europy. 155 tys. nowych miejsc pracy w Polsce w 2022 roku

Dwa kluczowe w najbliższych latach programy to nowy budżet UE, nazywany Wieloletnimi Ramami Finansowymi (WRF) na lata 2021-2027 oraz antykryzysowy Plan Odbudowy Europy, porównywany do Planu Marshalla. W sumie dysponują one kwotą przekraczającą 1,8 bln euro, co stanowi niemal 13 proc. PKB Unii Europejskiej.