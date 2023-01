Irańska ropa zalewa rynek. Ale do Chin trafia jako malezyjska

Irańska ropa skutecznie obniża cenę surowca na rynkach. Dodatkowe baryłki uspokajają napiętą sytuację w związku z sankcjami nałożonymi na rosyjską ropę. Według Bloomberga, w ubiegłym miesiącu Theran sprzedawał 1,3 miliona baryłek dziennie . To, jak zauważa agencja, poziomy zbliżone do tych sprzed czterech lat.

Prognozy firmy analitycznej FGE zakładają, że w tym roku eksport z Iranu wzrośnie do nawet o 200 tys. baryłek dziennie.

Według Vortexa Ltd. i Kpler analizujących ruch tankowców na morzach, dodtakowe baryłki irańskiej ropy kierowane do Chin. Ropa trafia tam jednak pod sztandarem dostaw z Malezji.

Jak wyjaśnia Bloomberg, dane z chińskiej administracji celnej wskazują, że import z Malezji do Chin wzrósł w grudniu do rekordowego poziomu. Jednak według ekspertów taka skala nie jest jednak możliwa do zrealizowania przez ten azjatycki kraj.