IS: Wstrzymany rozwój systemu viaTOLL to utrata ponad 1 mld zł wpływów rocznie

IS zwraca uwagę na kolejną niewykorzystaną szansę systemu - na zwiększenie przychodów od przewoźników zagranicznych. "Ok. 40% zarejestrowanych w systemie viaTOLL użytkowników pojazdów ciężarowych to kierowcy zagraniczni, który korzystają na braku rozbudowy systemu, bezpłatnie użytkując nowo wybudowane odcinki dróg" - wskazano w materiale.

System e-myta powinien też - według IS - umożliwiać dostęp online dla służb (Policja, Straż graniczna, Urzędy Celne, KAS ) - miałoby to wpływ na przeciwdziałanie przemytowi, praniu brudnych pieniędzy, uszczelnianie VAT, a także wykrywanie przestępstw. Możliwa byłaby kontrola wszystkich drogowych przejść granicznych.

Według Instytutu, przez powolne rozszerzanie systemu państwo polskie pozbawia się więc źródła finansowania nowych inwestycji. Do systemu nie zostały włączone nowo powstałe drogi, a także odcinki leżące we wschodniej części kraju. Tymczasem - jak wskazują autorzy opracowania - kwota zostawiana przez Polaków w niemieckim systemie poboru opłat jest większa od całych przychodów polskiego systemu.

"Rozszerzenie sieci dróg objętych systemem poboru opłat powinno być potraktowane jako priorytet, niezależnie od dalszych planów co do obecnego sytemu. Działanie takie będzie korzystne nawet w przypadku decyzji o zastąpieniu dotychczasowego sytemu innym. Ponieważ nowy system miałby zastąpić istniejący jeden do jednego, wdrożenie go na gotowej infrastrukturze i dla już poinformowanych użytkowników będzie tylko ułatwieniem" - rekomenduje Instytut.