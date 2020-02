ITmagination miał ponad 90 mln zł przychodów i ponad 9 mln zł netto w 2019 r.

"Rok temu zakładaliśmy, że kontrakty zagraniczne będą stanowiły ok. 70% naszych przychodów. Dziś możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy ten cel. Jesteśmy dumni, że dotychczasowi klienci decydują się na przedłużenie współpracy oraz że do naszego portfolio dołączają kolejne projekty. W minionym roku rozpoczęliśmy prace dla międzynarodowych liderów m. in. z branży finansowej i automotive. W większości świadczymy usługi dla dużych korporacji, którym zależy na solidnym partnerze. ITMagination dostarcza oczekiwaną jakość od ponad 11 lat. Dzięki nowym kontraktom, rok 2020 jest obfity w nowe wyzwania" - powiedział współzałożyciel i członek zarządu Daniel Arak, cytowany w komunikacie.

Po wprowadzeniu korekt do strategii na przełomie 2018 oraz 2019 roku, ITMagination zaliczyła kolejny dobry rok. Jest to zasługa zmian w zarządzie oraz postawieniu na rozwój międzynarodowy, oparty o świadczenie innowacyjnych usług w branży fintech oraz dla spółek technologicznych. Firma stale koncentruje się na budowaniu trwałych fundamentów, które pozwolą bezpiecznie realizować strategię międzynarodowej ekspansji, podano także.

"W 2019 roku firma istotnie zwiększyła rentowność. Wpływ na taki wynik miała poprawa efektywności kosztowej i operacyjnej. Zespoły ITMagination działają teraz w nowej formule, która polega na lepszym wykorzystaniu kompetencji każdego specjalisty oraz wprowadzeniu modelu Innovation as a Service. Firma postawiła na rozwój pracy zdalnej, co pozwoliło na alokację większych środków na wynagrodzenia dla ekspertów" - czytamy dalej.

ITMagination podkreśla, że jako innowacyja firma technologiczna mocno stawia na rozwój usług w chmurze. Rozwiązania cloud są obecnie jednym z dominujących trendów na rynku IT, a technologia jest wykorzystywana przez firmy z większości sektorów gospodarki. ITMagination świadczy usługi implementacji zarządzania danymi na najlepszych globalnych platformach - Microsoft, Google i AWS, podano także.

"Od początku istnienia ITMagination wyróżnialiśmy się tym, że nasza firma jest elastyczna i efektywna. Zatrudniamy obecnie około 450 specjalistów. Możemy nazwać się dużą organizacją, ale wciąż jest w nas motywacja, aby działać zwinnie i pokazywać świeżość. Każdego roku dokładamy starań, aby reagować na zmiany rynkowe i oczekiwania klientów. Jeśli chmura staje się przyszłością biznesu IT, my już to widzimy i czekamy z gotowymi rozwiązaniami" - dodał Arak.

Na początku 2020 roku ITMagination dokonała przejęcia firmy tworzącej interfejsy mobilne - Maise z Krakowa. Dzięki akwizycji spółka poszerzy portfolio świadczonych usług, a klienci firmy będą otrzymywali wsparcie najwyższej jakości w zakresie User Interface i User Experience, dodano również.

ITMagination to polski software house, należący do najbardziej dynamicznych uczestników rynku usług IT. Firma specjalizuje się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania i systemów analizy danych Business Intelligence oraz outsourcingu. Świadczy usługi informatyczne dla międzynarodowych firm, banków oraz instytucji sektora finansowego, handlowego, budowlanego, energetycznego i technologicznego.

