Jaguar Land Rover kończy współpracę z BAH. Sprzedawał za mało samochodów

To kolejna sytuacja, gdy polska spółka nie dogaduje się z Jaguar Land Rover. Z analogiczną mieliśmy do czynienia w połowie 2018 roku. Wtedy zerwanie umowy było dużym zaskoczeniem. Akcje spółki spadły błyskawicznie o około 50 proc. Na szczęście doszło do ugody i pierwotna umowa, która miała wygasać właśnie z końcem lipca 2020 roku była kontynuowana.