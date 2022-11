Czym są giełdy zdecentralizowane?

Jak działają zdecentralizowane giełdy?

Różnice pomiędzy giełdą zdecentralizowaną a scentralizowaną (DEX vs CEX)

Plusy i minusy zdecentralizowanych giełd

Funkcjonowanie zdecentralizowanych giełd kryptowalutowych niesie ze sobą wiele korzyści dla ich użytkowników. Do ich zalet należy zaliczyć:

Szybkość działania – wymiana, sprzedaż i zakup kryptowalut na zdecentralizowanej giełdzie odbywa się w trybie natychmiastowym, przez potwierdzenie operacji za pomocą kilku kliknięć.

Niezależność od regulatorów – z istoty decentralizacji giełd aktywów cyfrowych wynika, że nie mają na nie wpływu decyzje podejmowane przez władze lokalne, krajowe czy międzynarodowe.

Anonimowość uczestników wymiany – duże znaczenie dla uczestników platform kryptowalutowych ma to, że struktury zdecentralizowane nie wymagają podawania danych osobowych sprzedawców i kupujących. Solidnie zabezpieczają prywatność użytkowników.

Bezpieczeństwo – dzięki temu, że nie ma konieczności przechowywania środków na giełdzie, nie są one łatwym celem złodziei. Aktywa cyfrowe mogą być przechowywane w portfelu elektronicznym z kluczami prywatnymi, znanymi jedynie posiadaczowi.

Możliwość pomnażania swoich środków finansowych – dzięki spekulacjom cenami kryptowalut notowanymi na zdecentralizowanej giełdzie.

Czy zdecentralizowane giełdy kryptowalut mają same zalety? Nie, są obarczone pewnymi wadami, wśród których należy wymienić:

Ograniczenie działalności giełdy przez infrastrukturę sieci blockchain – chodzi tu o skalowalność giełdy zdecentralizowanej. Im więcej użytkowników i transakcji, tym większe obciążenie sieci, przez co może to powodować opóźnienia w jej działaniu.

Konieczność zapoznania się z platformą i jej obsługą – nie jest to takie proste i intuicyjne jak w przypadku giełd zcentralizowanych.

Niższa płynność giełdy.

Z zestawienia zalet i wad giełd zdecentralizowanych wynika, że niosą one ze sobą wiele korzyści dla użytkowników. Nie są one jeszcze tak rozpowszechnione jak giełdy typu CEX, ale w przyszłości może się to zmienić. Są dobrym wyborem dla inwestorów, którzy cenią sobie anonimowość, szybkość realizowania transakcji, bezpieczeństwo i dostęp do wielu cyfrowych aktywów.