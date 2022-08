Od czego zależą wahania na rynku kryptowalut?

Od czego zależy wartość kryptowaluty?

O ile w przypadku aktywów tradycyjnych służących inwestowaniu, a więc przy akcjach czy surowcach i walutach, znaczenie przy ich wycenie i kształtowaniu kursów w dłuższym terminie mają liczne czynniki ekonomiczne, o tyle kryptowaluty zdecydowanie wyłamują się z tego schematu.

Co wpływa na kurs kryptowalut? Dlaczego okresowo mówi się o hossie, a później o pękającej bańce spekulacyjnej? Otóż wielu ekonomistów twierdzi, że nie istnieje żaden związek pomiędzy jakimikolwiek czynnikami ekonomicznymi, jakie miałyby wpływ na zachowania inwestorów i podejmowanie przez nich decyzji o zakupie kryptowalut, a tym samym jakie wpływałyby na cenę walut wirtualnych. Ich kursy zależą od nastrojów inwestorów i ich zmian. Wyceny dokonywane przez inwestorów na giełdach kryptowalutowych, gdzie odbywa się handel takimi aktywami, opierają się w całości na stopach zwrotu z przeszłości oraz na docierających do nich informacji medialnych. Emocje przy inwestowaniu są najczęściej złym doradcą, ale one właśnie oddziałują na wycenę poszczególnych kryptowalut.

Wielu naukowców i doświadczonych inwestorów wychodzi z założenia, że kryptowaluty, choć może nie wszystkie, są instrumentami typowo spekulacyjnymi. Przy wycenach na giełdzie działa prawo popytu i podaży, czyli podstawowe mechanizmy rynkowe. Im większy jest popyt i mniejsza podaż na daną walutę, tym wyższa będzie jej cena. Dlatego ograniczona do 21 mln podaż BTC ustalona już w manifeście jego twórcy, Satoshi Nakamoto, sama w sobie działa pozytywnie na jego wycenę.

Kiedy wartość kryptowaluty rośnie?

Dlaczego Bitcoin mógł kosztować nawet 60 tys. dolarów za 1 BTC, a później spaść do poziomu wyceny 20 tys. dolarów? Wartość kryptowalut wzrasta, kiedy inwestorzy pozytywnie postrzegają wartość platformy kryptowalutowej lub projektu, jaki związany jest z danym coinem. Bitcoin nadal pozostaje jedną z najważniejszych kryptowalut na świecie. Jest nazywany cyfrowym złotem i utrzymuje wysokie progi wyceny.

Na korzyść kryptowaluty przemawiają działania dużych inwestorów. Na przykład w momencie gdy CEO Tesli Elon Musk zaczął wypowiadać się pozytywnie w mediach społecznościowych o Dogecoin, czyli właściwie kryptowalucie stworzonej dla żartu, jej wartość nagle zaczęła diametralnie wzrastać. Czasem wystarczy jedna sugestia, większy zakup danej kryptowaluty przez "znaną twarz", by jej wartość wystrzeliła w górę.

Kiedy kryptowaluty tracą na wartości?

Kiedy kurs kryptowaluty maleje? Najczęściej ma to związek z ogólną awersją do ryzyka, jaka jest prezentowana przez inwestorów na różnych rynkach. Odwracają się oni wówczas od bardziej niepewnych aktywów, a do takich zaliczane są kryptowaluty. Kiedy więc czynniki makroekonomiczne negatywnie oddziałują na inwestorów, ci przenoszą posiadane środki finansowe w tak zwane bezpieczne przystanie, na przykład w złoto czy w dolary amerykańskie, a stronią od m.in. kryptowalut. Przez to ich kurs będzie malał.

Wahnięcia kryptowalut na minus mogą też być związane z rosnącymi kosztami wydobywania coinów. W przypadku Bitcoina potrzeba maszyn o wysokiej mocy obliczeniowej, by wykopać 1 BTC. Maszyny te z kolei są same w sobie kosztowne, a ponadto zużywają bardzo dużo energii, a ta drożeje. Oddziałuje to na kurs walut wirtualnych.

Ataki hakerskie na giełdy i utrata przez inwestorów w ich wyniku dużej liczby kryptowalut z portfela wirtualnego to kolejny czynnik powodujący spadek ceny. Jeśli platforma czy sieć, w której funkcjonują kryptowaluty, jest słabo zabezpieczona, a więc w ogromnym stopniu narażona na powtarzające się ataki cyberprzestępców, jej coiny staną się mniej opłacalne, a więc i tańsze.

Kiedy wahania na runku kryptowalut powinny niepokoić?

Przedłużające się spadki na głównych kryptowalutach, z którymi masz do czynienia w 2022 roku, z pewnością powinny niepokoić działających na tym rynku. Z drugiej strony na pytanie o to, jak inwestować w kryptowaluty, należy odpowiedzieć, że warto je nabywać wtedy, gdy kosztują możliwie jak najmniej.

Jeśli jesteś posiadaczem kryptowalut, a ich kurs podlega dużym wahaniom, możesz dociec, co właściwie je powoduje i wytypować moment, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy dla wycofania się z całej inwestycji. Duże wahania wskazują, że możesz mieć do czynienia z bańką spekulacyjną, która napompowana do granic możliwości, szybko pęka, a kryptowaluta musi odbudowywać swoją siłę przez dłuższy czas.

