Jak działa technologia blockchain?

EPIC CASH 3 godz. temu

Hehehe. Nie do końca tak jak autor pisze ... znając adres odbiorcy bitcoina można odczytać ile ma zgromadzonych bitcoinów w swoim portfelu, można też odczytać kto z jakiego adresu mu wpłacił ile bitcoinów. Łańcuch bitcoina nie jest więc do końca taki anonimowy, do tego posiada adresu co umożliwia np. giełdom blokowanie przyjmowania płatności z nielubianych adresów kryptowalutowych. Jednak łańcuchy bitcoina czy ethereum to łańcuchy odrobinę starodawne w świecie kryptowalut. Prawdziwie anonimowe łańcuchy (MW) to te, który nie przechowują wartości i stron transakcji w sobie ( na rozproszonych serwerach/nodach łańcucha ) a w portfelach użytkowników. Portfele takie nie posiadają adresów i przekazywanie wartości między nimi odbywa się przez p2p lub wymianę plików i z akceptacją transakcji w łańcuchu Łańcuch tylko zabezpiecza transakcję i daje portfelowi możliwość ustalenia swojej końcowej wartości. Daje to całkowitą anonimowość. Minerzy kopią w trzech algorytmach dostosowanych do rodzaju sprzętu posiadanego, a więc nie muszą konkurować z potężnymi kapitałami ( staking ) czy kopalniami ( bitcoin ). Miłego czytania jak to działa na np. epic.tech - zawsze warto być o krok do przodu przed wszystkimi. Wzrost wartości takiej kryptowaluty ( np. epic cash ) w ciągu 12 miesiący to 110 % do dolara.