Japoński partner KGHM chce pozbyć się kopalni w Chile. "To negatywny sygnał”

Od września 2011 roku Sierra Gorda - odkrywkowa kopalnia miedzi i molibdenu - jest wspólnym przedsięwzięciem typu joint venture kontrolowanym przez KGHM Polska Miedź (55 proc.), Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.). Japoński partner chce sprzedać należące do niego 45 proc. udziałów.

– Kopalnia została uruchomiona w czerwcu 2014 roku. Dotychczas mimo większego udziału KGHM , to Sumitomo ze względu na większe kompetencję sprawował zarząd nad obiektem. Sumitomo również był głównym udziałowcem odpowiedzialnym za uruchomienie projektu i jego poprawę efektywności w ostatnich latach – zauważa Jakub Szkopek, analityk BM mBanku.

Firmy zombie. "Pomoc czasem trafia do nieefektywnych firm"

KGHM to jeden z największych na świecie producentów miedzi i srebra, a chilijska kopalnia Sierra Gorda została przejęta w 2011 roku za ponad 9 mld zł. Dotychczas Sierra Gorda nie wygenerowała jeszcze pozytywnych przepływów gotówki do swoich właścicieli. Liczą oni, że nastąpi to w 2021 roku.