Jedna trzecia spółek na warszawskiej giełdzie to firmy rodzinne

Spółki rodzinne mogą być atrakcyjną alternatywą dla inwestorów poszukujących długoterminowych inwestycji "W zarządzaniu firmami rodzinnymi dostrzec można perspektywę długoterminową. Dzięki temu lepiej niż inne spółki radzą sobie one w okresach rynkowych turbulencji. Może to również wynikać z większej skłonności do kumulowania i reinwestowania kapitału, co wiąże się z mniejszą skłonnością do wypłaty dywidendy dla inwestorów” – czytamy w raporcie.