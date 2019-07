JLL: W Warszawie oddano do użytku 80 500 m2 biur w I poł. 2019 r.

"Wysoki popyt na biura napędza aktywność deweloperów komercyjnych. W I półroczu 2019 do użytku oddano 80 500 m2 biur w dziesięciu budynkach, a w budowie znajduje się około 780 000 m2 powierzchni, która trafi na rynek do 2021 roku. Co ważne, około 40% tego wolumenu jest już zabezpieczone umowami przednajmu. To dowodzi, że Warszawa jest jednym z najbardziej chłonnych rynków biurowych w Europie, dzięki równowaga między podażą a popytem będzie zachowana" - powiedział dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa JLL Mateusz Polkowski, cytowany w komunikacie.