Johnson Matthey zbuduje w Koninie fabrykę materiałów do baterii do e-aut

"Kolejna firma zdecydowała się rozwijać swój biznes w Polsce. To dobra wiadomość, która potwierdza, że nasz kraj to atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału. Dowodzi też, że zmiany, które wprowadzamy, aby ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w Polsce, są przez nich dobrze oceniane. W przypadku Johnson Matthey ta inwestycja cieszy nas również ze względu na zakres działalności - produkcję materiałów do baterii do samochodów elektrycznych. Chcemy, aby właśnie baterie i ich utylizacja były naszą polską specjalnością" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Zadeklarowana wartość nakładów inwestycyjnych to niemal 1 mld zł, a liczba nowych miejsc pracy - ponad 200. "Przedsięwzięcie z pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego zarówno Konina jak i jego okolic. Tym samy powstanie ekosystem polskich poddostawców. Firma zobowiązała się też do współpracy z lokalnymi szkołami" dodała szefowa MPiT.

Nowa inwestycja została ogłoszona podczas II edycji Polsko-Brytyjskiego Forum Biznesu i Inwestycji.

Jednym z tematów pojawiających się podczas Forum była kwestia polsko-brytyjskich relacji w kontekście Brexitu.

Emilewicz zaznaczyła, że wraz z Brexitem, polsko-brytyjskie partnerstwo wchodzi w szczególny okres. Zapewniła jednak, że więzi łączące oba kraje - historyczne, gospodarcze, międzyludzkie - są silniejsze niż jakiekolwiek trudności. "Wspólne dla naszych narodów są wolnorynkowe podejście do gospodarki czy świadomość konieczności rozwijania współpracy transatlantycznej" - podkreśliła.

Z kolei wiceminister przedsiębiorczości Marcin Ociepa podczas spotkania z ministrem Stuartem zwrócił uwagę, że w 2018 r. Wielka Brytania była trzecim największym partnerem handlowym Polski pod względem naszego eksport, za Niemcami i Czechami. "Mam nadzieję, że zbliżający się Brexit nie będzie miał negatywnego wpływu na nasze relacje handlowe" - powiedział wiceminister, cytowany w komunikacie.

Organizatorami Forum były Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie. Forum jest jedynym z głównych wydarzeń organizowanych podczas obchodów 100. rocznicy nawiązania polsko-brytyjskich stosunków dyplomatycznych.

Od lat systematycznie wzrasta wartość polsko-brytyjskich obrotów handlowych. W 2018 r. osiągnęły rekordowy poziom 19 mld euro (wzrost o 5% r/r). W porównaniu z 2014 r. obroty towarowe wzrosły o ponad 28%, podano także w materiale.

Firmy brytyjskie zainwestowały w Polsce na koniec 2017 r. ok. 9,6 mld euro (6. miejsce wśród największych inwestorów). To 4,8% łącznej wartości kapitału zainwestowanego w Polsce. Wśród największych inwestorów znajdują się m.in.: The Royal Bank Of Scotland PLC, Aviva Plc., Tata Steel International, AstraZeneca Rolls Royce, BP p.l.c., Shell Overseas Holdings Limited czy Tesco, podał też resort.

Tagi: energetyka , transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące