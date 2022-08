JSW sprzedaje węgiel odbiorcom indywidualnym. Jednak będą limity

JSW podjęła kilka decyzji, które - jak tłumaczy spółka - mają wesprzeć w obecnej sytuacji rynkowej odbiorców indywidualnych i energetykę zawodową (czyli firmy zajmujące się wytwarzaniem i przesyłaniem energii elektrycznej). Po pierwsze, zwiększy produkcję tzw. granulatu energetycznego, czyli surowca, który będzie mógł być wykorzystany do celów energetycznych. Po drugie, rusza ze sprzedażą węgla dla klientów indywidualnych. Rzecznik spółki Tomasz Siemieniec przekazał, że firma wyprodukuje w tym roku o 400 tys. ton węgla do celów energetycznych więcej, niż planowała. Produkcja ogółem wyniesie 2,7 mln ton.

Nabywcy indywidualni będą mogli kupować węgiel z kopalni

Zarząd JSW zdecydował o uruchomieniu produkcji węgla do celów energetycznych sortymentu orzech. Jest to węgiel kamienny grubo granulowany, zaliczany do najgrubszych rodzajów tego surowca dostępnych na rynku. Podaż węgla ma wynieść do 180 ton na dobę, a od wtorku 16 sierpnia jest sprzedawany w kopalni Budryk z przeznaczeniem dla odbiorców indywidualnych.

Co istotne, surowiec w ten sposób mogą wyłącznie klienci indywidualni, zużywający go na własne potrzeby. Pojawi się też limit na jednego kupującego i wyniesie trzy tony. Przysługiwać ma on do końca 2022 r., a kupujący powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający źródło spalania w swoim domostwie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Drożyzna zmienia nawyki turystów. "Panika zacznie się, jak wrócimy z wakacji"

Dodatkowo JSW uruchomiła produkcję granulatu energetycznego o wydajności 400 ton na dobę, a kolejna taka instalacja o podobnych parametrach zostanie uruchomiona na początku września. Obie mają wyprodukować do końca roku ponad 90 tysięcy ton granulatu do celów energetycznych.

Granulat w procesie uszlachetniania jest produkowany z drobnoziarnistych frakcji węglowych uzyskiwanych przy produkcji węgla koksowego, a służy jako domieszka do węgli energetycznych. Podobnie, jak produkowany przez JSW węgiel do celów energetycznych, trafia on do zakładów energetyki zawodowej, dużych elektrociepłowni, posiadających odpowiednie instalacje.

Wprowadzenie dodatkowej ilości węgla do celów energetycznych powinno też zmniejszyć lukę surowcową u producentów ciepła sieciowego – ocenił Tomasz Siemieniec.

Aktualizacja celów produkcyjnych

Władze spółki w trakcie prezentacji zaktualizowanej Strategii JSW S.A. z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW na lata 2022-2030 przekazały, że tegoroczny cel produkcji węgla ustalono na: 14,5 mln ton z zakładanym do 2030 r. wzrostem do 16,1 mln ton, przy zwiększeniu udziału produkcji węgla koksowego z 84 proc. w br., do powyżej 90 proc. od 2026 r.

Południowe kopalnie należące do spółki już osiągają ten współczynnik, natomiast jest on obecnie niższy w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.