Jujubee: Gra 'Realpolitiks: New Power' zadebiutowała na PS4 w Europie i USA

Gra "Realpolitiks: New Power" została zatwierdzona do dystrybucji na konsoli Sony PlayStation 4 i tym samym tytuł miał swój debiut w Europie 15 czerwca, a dziś debiutuje w USA, podało Jujubee. Cena gry to 24,99 USD.